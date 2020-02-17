سيدي بوزيد: الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة التربية تقوم بفسخ 25 صفقة لتسريع انجاز المشاريع

قامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بسيدي بوزيد، بفسخ 25 عقدا لعدد من المشاريع في الجسور والطرقات والبناءات المدنية منذ شهر فيفري 2019، بسبب تعطل المشاريع وتخلي المقاولين عن التزاماتهم، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية جمال ابراهيم (وات).

وبين ابراهيم انه تم في اطار حل مشاكل تعطل عدد من المشاريع لعدة سنوات والتسريع في انجازها، فسخ 25 صفقة من فيفري 2019 الى حد اليوم في الجسور والطرقات والبناءات المدنية بعد تسجيل اخلالات من طرف المقاولين، وتعطل اشغال المشاريع لعدة سنوات، واضاف ان الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، ارتأت اختصار الاجال والاعلان عن طلب العروض من جديد وقد انطلقت اشغال عدد من المشاريع مع المقاولين الجدد فيما يتواصل اعداد صفقات بقية المشاريع.

واشار الى انه من بين المشاريع مسلك “اولاد العيوني” في معتمدية الرقاب وهو حاليا في مرحلة اعلان طلب العروض، ومسلك الرضاع بمنطقة “اولاد الفالح” في معتمدية الرقاب والاشغال بصدد الانجاز في المقاولة الثانية (بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع 30 بالمائة)، ومشاريع في البناءات المدنية على غرار الملعب الفرعي 17 ديسمبر الذي بلغ مرحلة الاعلان عن طلب العروض.