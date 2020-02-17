بنزرت: حرق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل ببنزرت بمنطقة غارالملح

تقدمت الإدارة العامة للشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت عن طريق مصالحها القانونية بشكوى للجهات الأمنية بمنطقة راس الجبل، بعد تعرض حافلة من الحجم الكبير مخصصة للنقل الحضري والتلمذي، للحرق وهي رابضة بالقرب من مقر معتمدية غار الملح، فجر اليوم الاثنين، وفق ما افاد به الرئيس المدير العام للشركة صلاح بوزيان (وات).

وذكر بوزيان أن الأبحاث الأولية تشير الى تعمد بعض المنحرفين الدخول ليلا للحافلة والعبث بها قبل اضرام النيران فيها، منددا بالواقعة خاصة وأنها اضرت بحافلة تستغل للصالح العام بالمنطقة والجهة ككل.

وكان حارس المعتمدية حاول اطفاء الحريق بواسطة أنابيب الإطفاء بإدارة المعتمدية حتى لا تتسرب ألسنة اللهب الى باقي الحافلات الرابضة بالمكان وعددها 4، الى حين وصول المصالح الأمنية والحماية المدنية وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقد تعهدت المصالح الأمنية بغارالملح بفتح تحقيق للتعرف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، وفق مصدر محلي مسؤول.