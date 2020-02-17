تونس تحتضن او تظاهرة علمية لجمعية التعاون الاوروبي في العلوم والتكنولوجيا

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جمعية التعاون الاوروبي في العلوم والتكنولوجا “كوست”، يوم 20 فيفري بمدينة العلوم بتونس، تظاهرة علمية ترمي الى توفير المعلومات وفرص التواصل بين الباحثين التونسيين ونظرائهم الاوربيين وتعزيز التعاون في المستقبل من خلال الشبكة التي تشرف عليها الجمعية حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها الاثنين.

وسيتم خلال التظاهرة، التي ستشهد مشاركة أكثر من 400 ممثل عن منظومة البحث العلمي والتجديد في تونس (باحثين، منظمات من المجتمع المدني، مؤسسات اقتصادية…)، الاعلان عن انخراط تونس في برنامج التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا وفتح تمثيلية رسمية له في تونس.

وتعد جمعية التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا، “كوست” برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي يمكّن الباحثين من إنشاء شبكات بحثية متعددة الاختصاصات في أوروبا وخارجها. كما يوفر الأموال اللازمة لتنظيم المؤتمرات والاجتماعات واكاديميات التدريب والتبادل العلمي وأنشطة التواصل الأخرى في مجموعة واسعة من المواضيع العلمية، من خلال إنشاء فضاءات مفتوحة للتعاون وتطوير الأفكار.

وسيدعم هذا البرنامج حركية الباحثين التونسيين ومزيد اندماجهم في منظومة البحث والتجديد الاوروبية والدولية من خلال تمكينهم من اعتمادات تمول الحركية والتشبيك وتنظيم ورشات وندوات علمية وذلك في جميع الاختصاصات (علوم الهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانيات وغيرها).