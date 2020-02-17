رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي

تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، آدم سميث.

وأعرب الضيف الأمريكي عن إعجابه بالتجربة التونسية، وتقديره للدور الذي يضطلع به الشعب التونسي في البناء الديمقراطي، مبرزا استعداد بلاده لدعم الديمقراطية الناشئة في تونس في شتى المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جهته، أكد رئيس الدولة، عمق ومتانة العلاقات القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، منذ فترة ما قبل الاستقلال الوطني وإلى اليوم، معربا عن شكره واعتزازه بوقوف أعضاء الكونغرس الأمريكي تقديرا للشعب التونسي أيام الثورة.

ولدى التطرق إلى الوضع في ليبيا، شدد رئيس الجمهورية على موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم هذا المسار الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية الدولية، ويساهم في حقن دماء الأشقاء الليبيين.