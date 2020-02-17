وزارة الصحة تتخذ جملة من الاجراءات لمجابهة فيروس الكورونا..وهذه التفاصيل..

اعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين عن اجراءات جديدة اتخذتها الوزارة لتقصي ومجابهة فيروس الكورونا من ابرزها تركيز الاجهزة الحرارية الكاشفة في مختلف المعابر الحدودية البرية كما في مطار تونس قرطاج حيث تم تركيز هذه الاجهزة على المعبرين الحدوديين مع ليبيا وايضا على المعبر الحدودي مع الشقيقة الجزائر.

واضافت الوزيرة ان الوزارة شرعت منذ الاسبوع الماضي في تنظيم دورات تكوينية لتهيئة مهنيي الصحة وتدريبهم على كيفية التعامل مع فيروس الكورونا استعدادا لاي طارئ.

ومن جانبها كشفت الدكتورة إنصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة عن استراتيجية الوزاة لمكافحة هذا الفيروس مشيرة الى ان كل مواطن عائد من الصين يتم اخضاعه لفحص حراري في نقاط العبور سواء الجوية او البرية مع اخذ جميع البيانات الشخصية له وتبقى الوزارة على اتصال به لاعطائه جميع وسائل الوقاية بما فيها العزل لمدة 14 يوما مدة حضانة الفيروس اذا اقتضى الامر للتاكد من سلامته وفق تعبيرها.

واشارت الى انه يتم تقديم مجموعة من النصائح وقائية للعائدين من اهمها غسل اليدين بالماء والصابون والابتعاد عن الاشخاص الى حين التاكد من سلامته بالاضافة الى تجنب الاشخاص الذين تظهر عليهم اعراض الفيروس والاتصال بالرقم المجاني الاخضر الذي وضعته الوزارة والخضوع للتحاليل ان لزم الامر وفق تعبيرها.

واكدت بن علية ان 200 تونسي ضخعوا للفحص ثبتت سلامتهم والبقية تجري متابعتهم لكن حاليا جميعهم بخير ولايحملون فيروس الكورونا.