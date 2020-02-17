نحو التخفيض في سعر البيض في شهر رمضان

توقّعت الغرفة الجهوية للدواجن التابعة للنقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس انخفاض سعر بيض الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل مقارنة بالسعر الناري المسجل في شهر رمضان الفارط حيث بلغ سعر الحارة 1200 مليم.

كما رجحت الغرفة المذكورة تسجيل مزيد من الانخفاض في سعر البيض الذي يبلغ حاليا 900 مليم (الحارة) حاليا، خلال الاسابيع القليلة القادمة أي مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأرجعت الغرفة الجهوية للدواجن بصفاقس أسباب الانخفاض المتوقع للبيض، إلى الوفرة الكبيرة في الانتاج وتراجع معدلات الاستهلاك نتيجة تدهور المقدرة الشرائية وبلوغ المخزونات من البيض المبرد مستويات قياسية فضلا عن تعاطي وزارة الفلاحة مع مشكلة وفرة الانتاج والعجز عن تسويقه.