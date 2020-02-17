الخطوط التونسية تسند خدمة الأمتعة بمطار قرطاج الدولي إلى شركة خاصّة للقضاء على ظاهرة السرقات



أكّد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية، إلياس المنكبي، تولّي شركة خاصّة مهمّة خدمة الأمتعة في مطار تونس قرطاج الدولي منذ غرة فيفري 2020 وذلك للقضاء على ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين وتسريع عمليّات تسليمها وتحميلها.

وبيّن المنكبي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نوّاب الشعب، بعد ظهر، الإثنين، خصصت لاستعدادات الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة لعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2020، أنّ “الشركة الخاصّة المكلّفة بالتصرّف في الامتعة في المطار ستكون الطرف المسؤول في عمليّة نقل وتسليم الأمتعة”.

يذكر أن ظاهرة سرقة الأمتعة بمطار تونس قرطاج الدولي شغلت الرأي العام لفترة طويلة في ظل تعمّقها خلال السنوات الاخيرة. وانتقد النواب خلال جلسة الاستماع، التي حضرها، أيضا، وزير السياحة ووزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة، معدل التاخير المسجل على مستوى رحلات الخطوط التونسية وغلاء أسعار التذاكر وجودة خدمات الاستقبال بالمطارات.

يذكر أن الديوانة التونسية قامت، منذ جويلية 2018، بتركيز خليّة تدخل للحد من ظاهرة سرقة الامتعة بمطار تونس قرطاج الدولي. وقد ادى هذا الاجراء الى التقليص من الظاهرة الى حد ما.