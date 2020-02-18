في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020

الحمل

عليك الانتباه هذا اليوم للميزانية. تجنب إنفاق أموالك على أشياء لست بحاجة إليها لمجرد رغبتك في اقتنائها. انتظر بضعة أيام قبل شرائها فقد تغير رأيك! لا داع للتبذير.

الثور

التحرك لبضع خطوات للخلف لا يعني بالضرورة شيئا سيئا. حينما ترغب بشدة في القيام بتصرف ما، قد يكون التحدي الأكبر والأهم في رؤية قدرتك الحقيقية على التحكم في نفسك، لذا عليك أن تسيطر على نفسك.

الجوزاء

الانفصال عن شخص معين اليوم قد يكون لعدة أسباب، وأهمها اختلاف وجهات النظر بينكما أو بمعنى آخر عدم التوافق الفكري. ربما يدعوك شخص ما لحفلة صغيرة هذا المساء، ولكنك ترفض هذه الدعوة دون تفكير. الاختلاط مع أشخاص آخرين قد يكون السبيل الوحيد لنسيان أي مشاكل.

السرطان

الاهتمام بشراء التحف والأغراض الثمينة قد يجعلك تشعر أنك شخص مهم! البحث عن هذه القطع الثمينة قد يحتاج إلى وقت وجهد، فهل أنت مستعد؟ قد يراودك شعور بالإرهاق والتعب، ولكنك لن تمل من البحث عنها.

الاسد

تريد أن تؤمّن وضعك المهني اليوم. ربما تبحث عن وظيفة مرموقة تنمي فيها مهاراتك الفنية. من المهم جدا أن تبحث عن عيوب ومساوئ كل وظيفة. يجب أن تنظر للموضوع من كل الزوايا. ما تراه اليوم جيدا ومناسبا لك، قد تكتشف غدا أنه لا يناسبك على الإطلاق.

العذراء

لديك فرصة جيدة لتزيد دخلك هذا الشهر. ربما تتعرف على شخص يعرض عليك عملا إضافيا أو يعرض عليك مشاركته في مشروع مميز. استثمار الأموال في العقارات والأراضي أمر مربح جدا. ربما تحتاج اليوم إلى كتابة بعض العقود أو التوقيع على اتفاقية ما، اقرأ بنودها جيدا قبل أن توقع عليها.

الميزان

تركز اليوم على معرفة أجدد التشكيلات الموجودة في المولات التجارية من الملابس والاكسسوارات. المحادثات الطويلة في موضوعات هادفة ومحددة سيكون لها نتائج إيجابية جدا، وستكون مثمرة بالتأكيد.

العقرب

تهانينا لك! ستحقق اليوم تقدما ملحوظا في العمل. إذا كنت تريد أن أن تحقق حلمك، ستكون لديك القدرة على تنفيذ ذلك اليوم. إذا كنت تتمنى أن تشارك في مشروع جديد، لا تنتظر ولو حتى لحظة! ابدأ الآن. العام المقبل سيكون عاما مليئا بالإنجازات.

القوس

الاتصالات المهنية التي تجريها في الفترة الأخيرة قد يكون لها نتائج إيجابية ومرضية. على الرغم من اهتمامك بعملك ومشاريعك مؤخرا، إلا أنك تخصص وقتا كافيا كل يوم للاطلاع على بعض الموضوعات المهمة وعلى رأسها القضايا النفسية. اهتم بتنمية مهاراتك في الكتابة والرسم.

الجدي

كل الأمور ستكون لصالحك هذا اليوم فأنت سعيد الحظ. كل ما تريد أن تفعله اليوم سيتحقق دون أن تحرك ساكنا! كن حذرا من تعليقات بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يثنوك عن طريق النجاح. الوقت مناسب لمناقشة موضوع مهم مع الشريك.

الدلو

لا تبخل في مساعدة غيرك، إذا طلب أحد الأصدقاء منك مساعدته فلا تترد وقدّم له ما تستطيع ولكن كن حذرا فلا تمد يدك لكل من تقابل فبعضهم قد يتظاهر بحبك ويبذل أقصى ما عنده لإظهار ذلك، ولكن ما يخفيه من حقد عليك أكثر مما تتصوره.

الحوت

تشعر أنك أصبت بمرض الزهايمر عندما تكتشف أنك نسيت أهم مفاتيحك اليوم أو بعض الملفات المهمة في مكتبك أو عندما تنسى كي ملابسك الجديدة. من الصعب أن تبدأ أي مهمة جديدة في هذه الظروف. لا تشغل نفسك بهذا الأمر، فهو أمر عارض.