إيرادات المياه في السّدود التونسية تتراجع الى 463 مليون م3، حتى 10 فيفري 2020

تراجعت إيرادات المياه في السّدود التّونسية، حتّى يوم 10 فيفري 2020، الى زهاء 463 مليون متر مكعب (م3)، أي بنقص قدره 985 مليون م3، مقارنة بمعدلات ايرادات الفترة السنوية ونفس الفترة من سنة 2019 (4,1637 م3)، وفق بيانات أوردها المرصد الوطني للفلاحة.

واضاف المرصد، في نشريته المتخصصة “يقظة” أنّ هذه الايرادات تتوزع على 89،9 بالمائة في الشمال و 4،4 في الوسط و5،7 بمنطقة الوطن القبلي.

واوضح المصدر ذاته، أنّ مخزونات المياه بالسدود وصلت، تبعا لذلك، الى حدود مليار و457 مليون م3، يوم 10 فيفري 2020، مقابل مليار و713 مليون م3، خلال نفس الفترة من سنة 2019. علما وأنّ المعدل المسجل للمخزونات خلال السنوات الثلاث الاخيرة بلغ مليارا و84 مليون م3.

وتشكل مخزونات المياه في الوقت الحالي زيادة بنحو 373 مليون م3، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة مقارنة بالوضعية المسجلة يوم 31 اوت 2019.

ويوجد 88،6 بالمائة من مخزون المياه في سدود الشمال و8،6 بالمائة في سدود الوسط و2،7 بالمائة بالسدود الواقعة بالوطن القبلي. يشار الى أنّ نسبة الامتلاء بمجمل السدود بلغت 65 بالمائة.

وتتوفر تونس على 33 سدّا ومنها “ملاق” و”سيدي سالم” و”بني مطير” و”بربرة” و”سيدي البراق” و”بوهرتمة” و”الهوارب”…