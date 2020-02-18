انخفاض معدل سعر إنتاج دجاج اللحم في جانفي 2020 بنحو 30 بالمائة

عرف المعدل الشهري لاسعار إنتاج دجاج اللّحم في تونس في جانفي 2020 انخفاضا بنسبة 9ر29 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2019 (048ر3 دينار للكيلوغرام (كلغ) مقابل 308ر4 دينار/كلغ)، حسب معطيات لنشرية “يقظة” للمرصد الوطني للفلاحة لشهر فيفري 2020.

وأفاد المرصد، أنّ أسعار إنتاج دجاج اللّحم عرفت تذبذبا خلال شهر جانفي 2020 مع توجه نحو الانخفاض ليصل سعر الكيلوغرام الواحد يوم 26 جانفي المنقضي، حدا ادنى بقيمة 772ر2 د/كلغ مقابل سعر اقصى في حدود 268ر3 د/كلغ يوم 10 من ذات الشهر.

وبيّن المصدر ذاته، أنّ سعر انتاج دجاج اللحم في جانفي عرف، ايضا، تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر 2019 بنسبة تناهز 4ر1 بالمائة، (048ر3 د/كلغ مقابل 901ر3 د/كلغ).

وتشير المعطيات بالنسبة للاسعار حسب الجهات أنّ معدّل سعر انتاج دجاج اللحم في الشمال بلغ 070ر3 د/كلغ، وهو ارفع بنسبة 4ر1 بالمائة من ذلك المسجل في الوسط وبنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بما هو متداول في الجنوب.

* سعر انتاج بيض الدجاج في جانفي 2020 ينخفض مقارنة بجانفي 2019

تراجع المعدل الشهري لسعر انتاج بيض الاستهلاك في جانفي 2020، بنسبة 3ر8 بالمائة مقارنة بجانفي 2019 (5ر188 مليم/وحدة مقابل 6ر205 مليم/وحدة). وارتفع معدل سعر انتاج البيض مقارنة بشهر ديسمبر 2019 بنسبة 2 بالمائة (7ر184 مليم/وحدة).

وشهد سعر انتاج بيض الاستهلاك خلال شهر جانفي 2020 في مرحلة اولى زيادة بنسبة 7ر8 بالمائة (بين 1 و17 جانفي ) تلته مرحلة ثانية اتسمت بالانخفاض حتى موفى الشهر ذاته، بنسبة 7ر4 بالمائة.

ويعد متوسط سعر انتاج بيض الاستهلاك في شمال البلاد (3ر189 مليم/وحدة)، أرفع بنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بالوسط (1ر187 مليم/وحدة) وبنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة بالجنوب (1ر188 مليم/وحدة).