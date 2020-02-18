فيديو/”فريق طبي عسكري متمرس،تحاليل بيولوجية وحجر صحي”: رائد طبيب وعضوة في الفريق المشرف على التونسيين العائدين من الصين تتحدث لـ”المصدر”..

أكدت الرائد الطبيب حبيبة نعيجة عضوة في الفريق المشرف على التونسيين القادمين من الصين ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني سلامة التونسيين المشتبه في اصابتهم بفيروس الكورونا وذلك بعد خضوعهم لحجر صحي لـ 14 يوما وجملة من التحاليل والفحوصات.

وتحدثت الرائد الطبيب عن الدور الذي اضطلعت به وزارة الدفاع بداية من نقلهم الى تونس على متن طائرة عسكرية بعد إجلاؤهم بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وصولا الى تأمينهم في المكان الذي خصصته وزارة الصحة للحجر الصحي اين قضوا 14 يوما للتأكد من سلامتهم من فيروس الكورونا.

وبينت حبيبة نعيجة انه تم بالتنسيق بين وزارتي الصحة والدفاع نقل التونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية من الجزائر الى تونس وقد تكفل فريق طبي عسكري متمرس في الطب البيولوجي باخضاعهم لتحاليل أولية بواسطة المخبر البيولجي المتنقل التي اثبتت في مرحلة اولى عدم إصابتهم بفيروس الكورونا وسلامتهم وهو ما تاكد بعد اخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبخصوص الطائرة العسكرية التي تم بواسطتها اجلاء التونسيين المشتبه باصابتهم بفيروس الكورونا اكدت حبيبة نعيجة أن الطائرة تم اعادتها للاستعمال بعد خضوعها لعملية تطهير شاملة وفق تعبيرها.