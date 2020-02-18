الهاشمي الحامدي ينعت التّونسيّين بـ”التبهنيس”.. وهذه التفاصيل

اِنتقد الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيّار المحبة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك ما أسماه “تبهنيس” البعض ممن اِنتخبوا الأحزاب المتواجدة اليوم في الساحة البرلمانية .

وقال الحامدي “التبهنيس الصحيح عند الذين ينتخبون أحزابا جرّبوها في الحكم سنين وفشلت، وأحزابا تدافع صراحة عن عهد الظلم والحزب الواحد، وأحزابا برنامجها المقرونة، وأحزابا تناصر جهارا نهارا تغيير أحكام الميراث خلافا لأحكام القرآن الكريم، ومرشحين يتفاخرون علنا بأنهم بلا برنامج ولا يتعهدون للشعب بشيء”

وأضاف رئيس حزب تيّار المحبة “التبهنيس الصحيح هو انتخاب هؤلاء ثم التظاهر بالصدمة من النتائج ومن تعقيدات تشكيل حكومة جديدة!!! هو ما اخترتموه لأنفسكم… فلا داعي لمزيد من التبهنيس”.