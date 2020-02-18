بصفة استثنائية/وزارة الفلاحة تقرر مواصلة العمل بالتعريفة التفاضلية لمياه ريّ الحبوب والاعلاف

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قررت وزارة الفلاحة بصفة استثنائيّة بالنّسبة للموسم الحالي مواصلة العمل بالتعريفة التّفاصليّة لمياه ريّ الحبوب والأعلاف والتّوسّع في المساحات المرويّة للزراعات الكبرى بالنسبة للموسم الحالي.

وقالت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء ان هذه القرارت تأتي بالنّظر الى الوضع المناخي الراهن الذي تشهده تونس المتسم بانحباس الامطار منذ بداية شهر جانفي 2020 وبعد ملاحظة نقص الماء على الزراعات الكبرى المطريّة ولما تكتسيه هذه الزراعات من أهميّة استراتيجيّة.

وقد أوصت جلسة عمل انعقدت تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، امس الاثنين، بإحكام استغلال المناطق السّقوية العموميّة وذلك بالقيام بأعمال الصّيانة والاصلاح اللازمة لشبكات الري في أفضل الآجال.

كما دعت الجلسة إلى اتخاذ الاجراءات الظرفيّة العاجلة والإسراع في حلذ اشكاليات تزويد الفلاحين بمياه الرّي داخل المناطق السقويّة العموميّة بمختلف ولايات الانتاج واستغلال كل امكانيات الريّ المتاحة داخلها.