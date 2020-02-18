“توننداكس” يبدأ معاملات حصّة الثّلاثاء في المنطقة الخضراء

انطلقت المعاملات في بورصة الاوراق المالية بتونس، في المنطقة الخضراء ليرتفع مؤشرها المرجعية “توننداكس” بنسبة 08ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 71ر143 7 نقطة وحجم معاملات بقيمة 657ر0 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “مينا كابتل”.

واتجه سهم بنك الامان صعودا بنسبة 61ر3 بالمائة (65ر23 دينار) تلاه سهما كل من الخطوط التونسية و”ايتاك” ليربحا على التوالي 81ر2 بالمائة (73ر0 د) و77ر2 بالمائة (37ر0 د).

وانخفض سهم الشركة الصناعية العامّة للمصافي “جيف” بنسبة 50ر3 بالمائة (55ر0 د) وكذلك الشّأن لسهمي بنك تونس والامارات و”سيرياليس” ليتراجعا على التوالي بنسبة 3 بالمائة (70ر9 د) و90ر2 بالمائة (02ر6 د).