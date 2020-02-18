رقم اعمال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية يتراجع، موفي 2019 ، بنسبة 27،72 بالمائة

تراجع رقم اعمال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات”، مع موفى 2019، بنسبة 27،72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

وأضافت الشركة في بيانات نشرت على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ان رقم معاملاتها بلغ، خلال سنة 2019، زهاء 22،3 مليون دينار مقابل 30،9 مليون دينار، موفى سنة 2018.

ولفتت إلى أنّ رقم الاعمال المتأتي من العمليات التصديرية قارب العام الماضي، 0،759 مليون دينار، متراجعا بنسبة 39 بالمائة مقارنة ببيانات سنة 2018.

وناهزت قيمة انتاج شركة “سيفات”، خلال سنة 2019، حوالي 19،7 مليون دينار مقابل 28،7 مليون دينار، ما يعدّ تراجعا بنسبة 31 بالمائة (9 ملايين دينار). علما وأنّ الشركة استثمرت مبلغ 0،886 مليون دينار، السنة المنقضية.

وتراجعت ديون الشركة، نهاية 2019، إلى 31،7 مليون دينار بانخفاض بنسبة 8،9 بالمائة (34،7 مليون دينار، موفى 2018).

وتشغل الشركة التونسية للصناعات الصيدلية المتخصصة في صناعة الأدوية، حسب معطيات 2019، حوالي 548 عونا من بينهم 33 عونا متعاقدا، وفق نفس البلاغ.

ويتداول المستثمرون سهم “سيفات” في بورصة الاوراق المالية بتونس عند سعر 4،960 دينار، حسب معطيات الافتتاح لحصة الثلاثاء 18 فيفري 2020.