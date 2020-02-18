من بينها تغيير وزير الداخليّة/ آخر مستجدّات مفاوضات تشكيل حكومة الفخفاخ

من المنتظر أن يشارك قلب تونس في مفاوضات تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة، وسيتمّ اسناد وزارتين له.

كما قبل الفخفاخ طلب حزب التيار الديمقراطي القاضي بتغيير وزير الداخلية بما أنه يعترض على تعيين هشام المشيشي الذي يعتبره غير مستقل.

ووفق اكسبراس أف أ فقد قام إلياس الفخفاخ بإعادة لبنى الجريبي على رأس وزارة العلاقة مع مجلس النواب، مع تحييد وزارة تكنولوجيا الإتصال وهو الأمر الذي يبدو أن حركة النهضة قبلت به.

في المقابل، لازال تعيين شكري بن حسن على رأس وزارة البيئة وأحمد قعلول على رأس وزارة الشباب والرياضة محل اشكال بين التيار الديمقراطي وإلياس الفخفاخ.