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بنزرت: اتلاف 139 كلغ من الدجاج المجمد بمطعمي مدرسة المبيت و معهد ماطر

2020/02/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تقرر اتلاف 139 كلغ من لحم الدجاج المجمد بمطعمي مدرسة المبيت ومعهد ماطر وذلك وفق ما أكده لمراسل “وات” مصدر محلي مسؤول .

وأوضح المصدر ان اجراء الاتلاف يأتي تنفيذا لقرار مصالح حفظ الصحة بالجهة عقب زيارة رقابية للفضائين التربويين بسبب عدم سلامة طريقة تجميد وخزن تلك الكميات من لحم الدجاج .

ومن جانبه اعتبر المنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية ببنزرت فيصل الحضري في تصريح لمراسل “وات” ان كامل كميات اللحم المتوفرة بهذين المطعمين “طازجة وصحية بشهادة مصالح الصحة غير ان الفريق الرقابي تمسك برقض طريقة تجميد ااحوم التي تقرر اتلافها .

وبين ان مصالح الديوان تولت الى جانب تطبيق قرار الاتلاف تكليف فني لاجراء عملية فحص وتعهد شاملة لتجهيزات التبريد تلافيا لتكرر مثل هذه الاجراءات التي وصفها بالعابرة .

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