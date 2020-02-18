إلقاء القبض على شخص من أجل السرقة بإستعمال العنف

فيديو/”فريق طبي عسكري متمرس،تحاليل بيولوجية وحجر صحي”: رائد طبيب وعضوة في الفريق المشرف على التونسيين العائدين من الصين تتحدث لـ”المصدر”..

الهاشمي الحامدي ينعت التّونسيّين بـ”التبهنيس”.. وهذه التفاصيل

“كورونا” ينهي حياة مدير مستشفى ووهان

هيئة النفاذ إلى المعلومة تقدم تقريرها السنوي إلى رئيس البرلمان

2020/02/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

قدّم رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عماد الحزقي، إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي التقرير السنوي للهيئة الذي يتضمّن أهم أنشطتها القضائية والاستشارية والتحسيسيّة والإعلاميّة، وفق بلاغ للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وأكد الحزقي، أن مكاسب ثمينة تحققت لتونس ومسارها الديمقراطي خصوصا على مستوى تعامل الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الإنفتاح التدريجي لهذه الهياكل في النشر التلقائي للمعلومة
أو الإستجابة لمطالب النفاذ.

من جهته، نوّه رئيس مجلس نوّاب الشعب بمجهودات الهيئة ومجلسها، وشدّد على أهمية دعم الثقافة الجديدة الهادفة إلى الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب تشريك المواطنين في هذه العمليّة التي ستفضي “لإعادة بناء الثقة مع مؤسّسات الدولة” وإضفاء المزيد من الشفافيّة على مختلف أعمالها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn