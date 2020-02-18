هيئة النفاذ إلى المعلومة تقدم تقريرها السنوي إلى رئيس البرلمان

قدّم رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عماد الحزقي، إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي التقرير السنوي للهيئة الذي يتضمّن أهم أنشطتها القضائية والاستشارية والتحسيسيّة والإعلاميّة، وفق بلاغ للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وأكد الحزقي، أن مكاسب ثمينة تحققت لتونس ومسارها الديمقراطي خصوصا على مستوى تعامل الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الإنفتاح التدريجي لهذه الهياكل في النشر التلقائي للمعلومة

أو الإستجابة لمطالب النفاذ.

من جهته، نوّه رئيس مجلس نوّاب الشعب بمجهودات الهيئة ومجلسها، وشدّد على أهمية دعم الثقافة الجديدة الهادفة إلى الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب تشريك المواطنين في هذه العمليّة التي ستفضي “لإعادة بناء الثقة مع مؤسّسات الدولة” وإضفاء المزيد من الشفافيّة على مختلف أعمالها.