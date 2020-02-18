سليانة: مشروع تزويد وتدعيم تزويد المدينة والمنطقة العليا بالماء الصالح للشراب يدخل حيز الاستغلال الجزئي في افريل القادم

أفاد رئيس فرع اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بسام المنصري بان مشروع تزويد وتدعيم تزويد مدينة سليانة والمنطقة العليا بالماء الصالح للشراب، سيدخل حيز الاستغلال الجزئي في شهر افريل القادم لفائدة 60 الف ساكن.

وبين في تصريح ل(وات) أن المشروع سيساهم في تدعيم الموارد المائية بالجهة والحد من اشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2020 بقيمة جملية قدرت ب6 مليون دينار، واشار الى ان أشغال انجاز المشروع انطلقت منذ سنة 2019 فيما انطلقت الدراسات سنة 2018 .

وذكر بان مكونات المشروع متمثلة في مد حوالي 20 كم من القنوات (تم وضع قرابة 12 كم منها)، وبناء خزان مياه سعته 2500 متر مكعب بمنطقة اولاد عرفة من معتمدية برقو (نسبة تقدم الاشغال 100 بالمائة)، فضلا عن بناء محطة ضخ وخزان سعته 250 مترا مكعبا على مستوى منطقة زواغة من معتمدية سليانة الشمالية (تنتهي الاشغال في غضون السنة القادمة).

يذكر أن والي الجهة عبد الرزاق دخيل ادى مساء امس الاثنين زيارة تفقد الى المشروع مرفوقا بمدير اقليم الحرس الوطني ورئيس فرع اقليم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بسليانة.