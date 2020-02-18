بنزرت: دورة تكوينية وتوعوية للتوقي من فيروس ” كورونا” لفائدة الوكلاء والمرشدين البحريين

في إطار التوقي من مخاطر فيروس “كورونا”، نظّمت، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة، بالتعاون والتنسيق مع مصالح الصحة العمومية، دورة تكوينية وتحسيسية في كيفية التوقي من مخاطر الفيروس لفائدة الوكلاء البحريين والمرشدين البحريين وضباط الميناء وقادة زوارق الارشاد، وفق ما أفاد به مدير الميناء لطفي ساسي.

وأوضح ساسي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان هذه الدورة تندرج ضمن توصيات اللجنة الجهوية لليقظة والصحة الملتئمة مؤخرا بمقر الولاية والتي تم فيها التأكيد على أهمية اليقظة والتوقي رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة سواء في الجهة أو بكامل جهات البلاد.

وبيّن ان الدورة بمثابة العملية البيضاء وقد تم خلالها التركيز على مجمل الاحتياطات الواجبة من قبل مختلف العاملين في المجال المينائي، لمزيد تعزيز بروتوكول التدخل الواجب في حالة الاشتباه في أي حالة.

وأضاف أن هذه الدورة التكوينية والتوعوية لفائدة الوكلاء البحريين والمرشدين البحريين وضباط الميناء وقادة زوارق الارشاد تعتبر الثانية من نوعها بعد دورة أولى في 12 فيفري 2020 خصصت للسلط المينائية من أعوان الديوان، وشرطة الحدود، والديوانة البحرية، والديوانة التجارية، والحرس البحري، سبقتها جلسة الدورة الاستثنائية للجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء بنزرت منزل بورقيبة يوم 4فيفري2020 بحضور 3اطباء مختصين من الادارة الجهوية للصحة، وممثلين عن ادارة الميناء ومختلف أعضاء اللجنة، والتي انبثق عنها عدد من التوصيات والتدابير حسب مهام ومجال كل طرف.