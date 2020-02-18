منوبة: يوم تحسيسي حول مضار التدخين بالمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة

تحت شعار “حياتنا أحلى دون تدخين”، نظّم المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة، بالتعاون مع جمعية” إرادة ودمج” والمكتبة العمومية بالدندان، يوما تحسيسيا بمقر المعهد حول مضار التدخين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وتضمّن البرنامج تقديم عروض فرجوية وفقرات تنشيطية وتحسيسية حول الانعكاسات السلبية للتدخين وسبل مقاومته، فضلا عن عدد من ورشات الرسم، والبراعات اليدوية، والقصة، ومباريات رياضية وثقافية، والعاب، إلى جانب تخصيص جانب من هذه الورشات لتحسيس منظوري وحدة الارادة حول مضار التدخين من خلال اللافتات والمنشورات والملصقات التحسيسية مع تقديم عدد من شهادات مقلعين عن التدخين.

وصرحت مديرة المركز، نائلة بالي، لـ”وات” بمنوبة، أن النشاط يندرج ضمن تفعيل المنشور المشترك بين وزارة التربية، ووزارة الصحة العمومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المرأة والاسرة، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، حول تنظيم تظاهرات التثقيف الصحي للوقاية من التدخين للسنة التربوية.

واضافت ان المعهد يسعى من خلال هذه التظاهرة إلى ترسيخ السلوك الوقائي والتثقيف الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باستهداف منظوري وحدة التربية المختصة والتأهيل المهني “الإرادة”، ومنظوري جمعيات رعاية المعوقين، وجمعية تأهيل وإدماج المعوقين بالتضامن، والجمعية التونسية لمساعدة الصم، والاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بأريانة، الذين سجلوا حضورهم في هذا اليوم التحسيسي.