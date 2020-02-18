صفاقس : جمعية “ياسمين معا ضد السرطان” تلتزم بتأهيل المركز الجهوي لنقل الدم

عبّرت الجمعية التونسية للمرضى والوقاية من السرطان “ياسمين معا ضد السرطان” عن التزامها، خلال سنة 2020، بتهيئة المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس وإعادة تأهيله من اجل تحسين ظروف معالجة المرضى والارتقاء بوسائل العلاج الطبي للامراض المزمنة وخاصة الامراض السرطانية التي تتطلب احتياجات كبيرة من الدم سواء اثناء اجراء العمليات الجراحية او اثناء العلاج، وفق رئيسة الجمعية الدكتورة نرجس القلال.

وأضافت القلال، خلال لقاء إعلامي انتظم، اليوم الثلاثاء، بأحد النزل وسط مدينة صفاقس لتسليط الضوء على هذه البادرة أن هذا التأهيل سيساهم أيضا في إعانة عائلات المرضى على التكفل بمنظوريهم، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم في هذا الإطار تنظيم حفل فني يوم 29 فيفري الجاري بالمسرح البلدي بصفاقس ستحييه المجموعة الموسيقية العالمية “جيبسي ميندو نويفو” وذلك من اجل استثمار عائداته لتاهيل المركز.

من جانبها، ثمنت الطبيبة المختصة في تحليل امراض الدم والمسؤولة عن المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس، هالة المنيف، بادرة جمعية “ياسمين” المتعلقة بتأهيل وتهئية المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس باعتبارها ستعود بالفائدة على المتبرعين، حيث ستكمن من توسعة قاعتي الانتظار، وسحب الدم كما ستعود بالفائدة على المرضى باعتبارها ستكمن من تطوير كميات الدم، واجراء العمليات المتعلقة بزرع القلب والكبد والكلى وخلايا النخاع العظمي، وفق تقديرها.

من ناحتيها، أعربت الطبيبة المباشرة بقسم الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، سندس الحديجي المسدي، عن تثمينها لهذه البادرة التي من شأنها الرفع من كميات الدم وتطويرها، وتحسين معالجة مرضى الدم، وإجراء عمليات دقيقة خاصة المتعلقة بزرع خلايا النخاع الشوكي، سيما وان قسم امراض الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر يعتبر اكبر مستهلك لكميات الدم.

يذكر أن المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس الذي تم إحداثه منذ سنة 2000 يستقبل اكثر من 30 ألف متبرع في السنة ويغطي حاجيات المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بصفاقس والمؤسسات الاستشفائية العمومية بقرقنة، وجبناينة، والمحرس، والوسط، والجنوب التونسي.