صدرت بالرائد الرسمي/بالأسماء: تعيينات جديدة في رئاسة الحكومة..

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 تم بمقتضاه تكليف السيد محمد القاسمي، مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس خلية إسناد التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.

ينتفع المعني بالأمر، في هذه الوضعية بإمتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

كما صدر في نفس العدد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتم بمقتضاه تسمية المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:

ـ الآنسة سامية الحنشي،

ـ السيدة رفيقة بن رمضان،

ـ السيدة عفيفة عدواني،

ـ السيد عمار سلامة،

ـ السيد كمال خليفة.