الكشف عن مخيم للعناصر الإرهابية بمرتفعات جبال القصرين..والداخلية تقدم التفاصيل..

محاولة انتحار جماعية أمام البرلمان..وهذه التفاصيل..

أنباء عن تشريك قلب تونس في حكومة الفخفاخ.. وهذه هي الوزارات التي سيحظى بها

عاجل/ مجلس شورى حركة النهضة ينعقد مجدّدا في هذا التاريخ

صدرت بالرائد الرسمي/بالأسماء: تعيينات جديدة في رئاسة الحكومة..

2020/02/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 تم بمقتضاه تكليف السيد محمد القاسمي، مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس خلية إسناد التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.

ينتفع المعني بالأمر، في هذه الوضعية بإمتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

كما صدر في نفس العدد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتم بمقتضاه تسمية المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:

ـ الآنسة سامية الحنشي،

ـ السيدة رفيقة بن رمضان،

ـ السيدة عفيفة عدواني،

ـ السيد عمار سلامة،

ـ السيد كمال خليفة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn