تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

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2020/02/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تغشى السماء، الاربعاء، سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالشمال وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات.

البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

وتسجل الحرارة، غدا الخميس، انخفاضا نسبيا لتتراوح درجاتها القصوى بين 15 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات وظهور بعض السحب بأغلب المناطق.

تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية فقوية نسبيا نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س داخل البلاد.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال و خليج الحمامات ومتموج فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

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