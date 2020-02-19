في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

مهنياً: انتقال الشمس الى مواجهة برجك من الحوت ووجود القمر في مربع مع برجك من الجدي طوالع غير مناسبة لذلك كن متفهما ولا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.

عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة.

صحياً: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافق مع حمية جدية.

الثور

مهنياً: معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد.

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.

الجوزاء

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل.

عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما.

صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة .

السرطان

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية..

عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحسن تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنسى هموم الدنيا وتستعيد معه أجمل اللحظات.

صحياً: لا تلازم المنزل الكثير، بل اخرج واستفد من أوقات فراغك ورفّه عن نفسك.

الاسد

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من الحيويّة والطاقة الإيجابية التي تحاول توزيعها على من حولك بحيث تلطف أجواء العمل.

عاطفياً: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل.

صحياً: تمارس ضغطاً قوياً على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

العذراء

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، مع وصول الشمس الى الحوت اي الى مواجهة برجك لغاية 20 آذار مارس ان الحذر واجب ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.

عاطفياً: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها.

صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية .

الميزان

مهنياً: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز.

عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.

صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.

العقرب

مهنياً: إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير.

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأجواء على الصعد كافة.

القوس

مهنياً: تتملكك رغبة صادقة في التقرب من بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة .

عاطفياً: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع.

صحياً: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.

الجدي

مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر.

عاطفياً: يراودك اليوم الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جداً، وتنجح في ذلك.

صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار وتحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح.

الدلو

مهنياً: يزول بعض الالتباس ابتداءً من اليوم، لكن كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على جديد قبل نيل موافقة أرباب العمل وأصحاب الخبرات.

عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة.

صحياً: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام.

الحوت

مهنياً: تدخل ابتداء من اليوم في مرحلة مهمة وكان عام 2020 يبدأ بالنسبة اليك مع وصول الشمس الى برجك ما يعني ارتياح كبير في اجواء العمل يظهر في تعاطيك مع الزملاء، والمصارحة تعطي ثمارها، وتتحول حياتك المهنية إلى سعادة كبيرة.

عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها.

صحياً: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من الطقس الجميل للتنزه على الشاطئ.

للمزيد من المعلومات إضغط هنا