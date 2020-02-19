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الترجي الرياضي : راحة اجبارية للدربالي والخنيسي

2020/02/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان اللاعبين سامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي سيركنان الى الراحة لمدة 15 يوما و21 يوما على التوالي.

واوضح الترجي الرياضي ان المدافع سامح الدربالي تعرض في لقاء السوبر الافريقي ضد الزمالك المصري الى اصابة عضلية تستوجب راحة باسبوعين ليخضع بعد ذلك الى كشوفات بالاشعة لمعرفة تطور حالته الصحية واتخاذ القرار المناسب في شان موعد عودته للتمارين فيما تعرض المهاجم طه ياسين الخنيسي في نفس المباراة الى التواء على مستوى كاحل الرجل يتطلب راحة ب21 يوما يخضع على اثرها لكشوفات مراقبة.

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