دوري ابطال اوروبا : فوز اتليتكو مدريد على ليفربول 1-0

سيحتاج ليفربول حامل اللقب إلى انتفاضة أوروبية أخرى في ملعب أنفيلد الشهر المقبل بعد خسارته بهدف دون رد خارج ملعبه أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وسجل لاعب وسط منتخب إسبانيا ساؤول نيغيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من مسافة قريبة عقب ركلة ركنية وهي من أسلحة أتليتيكو التقليدية في السنوات الأخيرة.

وأهدر ليفربول، الذي فاز في 25 من 26 مباراة في الدوري الانقليزي الممتاز هذا الموسم ويمضي في طريقه للفوز باللقب محطما أرقاما قياسية، سلسلة من الفرص للتعادل في الشوط الثاني حيث اقترب محمد صلاح والقائد جوردان هندرسون من التسجيل.

وسيلعب فريق المدرب يورغن كلوب على أرضه أمام أتليتيكو في 11 مارس إيابا في ملعب أنفيلد الذي شهد انتفاضة مذهلة بفوزه 4-صفر على برشلونة في إياب الدور قبل النهائي العام الماضي بعد الخسارة 3-صفر ذهابا.