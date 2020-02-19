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منطقة برج الوزير من ولاية اريانة تشهد اضطرابا في امدادات مياه الشرب صباح غد الخميس

2020/02/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تشهد إمدادات مياه الشرب اضطرابا وانقطاعا بمنطقة برج الوزير (معتمدية سكرة – ولاية اريانة) غدا الخميس بين العاشرة صباحا والرّابعة عصرا، جرّاء اشغال صيانة.

وأوضحت الشركة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، أنّ الانقطاع سيطال شارع عبد الرحمان مامي وصولا إلى شارع شطرانة والأنهج المتفرعة عنهما واحياء الهادي نويرة والباهي الأدغم والنّسيم والمنصورة ونهج الجوهرة النخيلات والأنهج المتفرعة عنها ومنطقة سيدي صالح شطرانة 1.

ويعزى هذا الاضطراب الى أشغال صيانة على قناة رئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب قطر 250 مم على مستوى برج الوزير من معتمدية سكرة (ولاية اريانة).

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