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المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يختار تونس لاحتضان المكتب العربي للزيتون

2020/02/19 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته 105، على احتضان تونس للمكتب العربي للزيتون التّابع للمنظّمة العربيّة للتنمية الزّراعيّة.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه الملتئم بالقاهرة (مصر) يوم 06 فيفري 2020، على انشاء المكتب العربي للزيتون ضمن الهيكل التنظيمي للمنظّمة العربيّة للتنمية الزّراعية، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأوضحت الوزارة أنّ تونس ستتحمل التكاليف المترتّبة على تشغيل المكتب دون تحمّل الأعضاء أيّة أعباء ماليّة نتيجة انشائه.

يذكر أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، شاركت الى جانب وزارة التجارة (نقطة اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظّمات للتّنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالقاهرة من 17 الى 19 ديسمبر 2019 “.

ولاحظ البلاغ، ان الوفد المصري سحب طلبه لاحتضان مقر هذا المركز لصالح تونس.

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