توزر: 60120 طنّا صادرات التمور لهذا الموسم منها حوالي 12140 طنا مساهمة الوحدات المنتصبة بولاية توزر

بلغت صادرات تونس من التمور منذ انطلاق الموسم الحالي في منتصف شهر أكتوبر الماضي قرابة 60120 طنّا موجّهة الى مجموعة من الأسواق الأوروبية والمغاربية والاسيوية بقيمة عائدات مالية ناهزت 440 مليون دينار وفق ما أفاد به (وات) علي الطاهر البوعزيزي المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور في توزر، ملاحظا تسجيل زيادة في حجم الصادرات ب 3 آلاف طن بالمقارنة مع الموسم الماضي.

وتساهم الوحدات المنتصبة في ولاية توزر والمشتغلة في مجال تكييف التمور وتصديرها بنحو 12140 طنا من حجم الصادرات بعائدات قدرت ب 96,7 مليون دينار متأتّية من 25 وحدة مصدّرة منتصبة في الجهة ومتحصلة على ترخيص التصدير بحسب ذات المصدر، مشيرا الى أنها تشهد استقرارا في نسبة مساهمتها على المستوى الوطني في الصادرات المقدرة بحوالي 22 بالمائة وب 23 بالمائة من حيث العائدات المالية.