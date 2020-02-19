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قيس سعيد يلتقي الياس الفخفاخ بخصوص آخر المباحثات الجارية حول تركيبة الحكومة

2020/02/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، إلياس الفخفاخ، المكلف بتكوين الحكومة.

وتناول اللقاء وفق بلاغ برلاغ لرئاسة الجمهورية آخر المباحثات الجارية بخصوص تركيبة الحكومة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم.

يذكر أنّ الياس الفخفاخ كان قد أعلن مساء السبت 15 فيفري الحالي ، عن تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، وأكّد أنّه قرّر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وكان مسار تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ، ،قد إنطلق يوم 20 جانفي 2020 ، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النھضة (54 نائبا).

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