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القبض على تكفيرية بالعاصمة صادر في شأنها حكم بالسجن لمدة سنة

2020/02/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني جبل الجلود بتونس العاصمة، القبض أمس الثلاثاء، على تكفيرية تبلغ من العمر 27 سنة، وقاطنة بجهة المروج 2 (ولاية بن عروس).

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه بالتحري مع الموقوفة، تبين أنها محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها “الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

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