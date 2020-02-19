جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 19 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها اليوم …الإعلان عن التركيبة الجديدة لحكومة إلياس الفخفاخ ومشاورات الساعات الأخيرة: الفخفاخ يحسم بعدم تشريك قلب تونس اضافة الى شوقي قداس يطالب بعدم نشر نتائج التلاميذ والطلبة باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية .

وقد افاد موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ان المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ اطلع أحزاب حزامه السياسي واستشارهم في إدخاله تغييرا على الاسم المقترح لتولي حقيبة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي واقترح شخصيتين مستقلتين لتعيين أحدهما على رأسها وهما محمد فاضل كريم (اتصالات تونس) وسيرين التليلي (الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية).

وأضاف الموقع وفق بعض المصادر ، أن زعماء أحزاب الحزام السياسي لم يبدوا تحفظات كبيرة حول الشخصيتين وتركوا للفخفاخ الاختيار بينهما وفق ما يراه مناسبا ، مشيرا الى انه لم يتأكد بعد إن كان الفخفاخ سيبقي على المستقلة لبنى الجريبي في تشكيلته الحكومية المفترضة أم لا، وهي التي كانت مقترحة لتولي حقيبة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.

واشار الموقع ، الى أنّ الفخفاخ رفض ضمّ قلب تونس لتشكيلة الحكومة سواء بشكل مباشر، عن طريق منح وزارات لقياداته، أوغير مباشر، بتكليف مستقلين يرشحهم الحزب ، مبينا أنّ مفاوضات الأمتار الأخيرة مع النهضة لم تعد تتضمن مطلب إلحاق قلب تونس بالتشكيلة الحكومية .

واورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا للقيادي في حركة النهضة والمرشح لتولي منصب وزارة الصحة في حكومة إلياس الفخفاخ عبد اللطيف المكي، اكد فيه أن النهضة لم يكن لها مشكل في البداية بخصوص تغيير وزير تكنولوجيات الاتصال.

وأضاف عبد اللطيف المكي خلال استضافته في برنامج ” الماتينال “، أن المبررات التي تم تقديمها لتغيير وزير تكنولوجيات الاتصال النهضة حول محاولة السيطرة على الوزارة لا تقبله ” .

وأشار المتحدث ، إلى أن الفريق المشرف على هذه الوزارة قدم عديد المشاريع الجاري العمل عليها.

وتطرق نفس الموقع ، الى مداخلة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الذي طالب فيها بضرورة عدم اعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية في نشر نتائج التلاميذ والطلبة.

واعتبر شوقي قداس خلال استضافته في برنامج ” الماتينال ” ، أن هذا الإجراء فيه خرقا للقانون ، مشيرا الى انه يمكن الاقتصار على الـ3 أرقام الأخيرة ببطاقة التعريف “.

ونشر موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام ” ، أن فرضية الإبقاء على هشام الفوراتي على رأس وزارة الداخلية أصبح ” واردا جدا ” ، في ظل التجاذب الكبير بين النهضة والتيار الديمقراطي حول الأسماء المقترحة لتولي حقيبة الداخلية .

واضاف الموقع وفق مصدر من شورى النهضة ، أن الحركة ” ليست متحمسة ” للاسمين المقترحين من قبل إلياس الفخفاخ لتولي وزارة تكنولوجيا الإتصال ، مشيرا الى ان حركة النهضة تريد أيضا ” توزير” القيادي لطفي زيتون، الذي كان رفض سابقا تعيينه في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة.

وجاء في موقع قناة ” نسمة ” انه من المنتظر أن تعلق السلطات الروسية عبور المواطنين الصينيين الحدود الروسية اعتبارا من 20 فيفري الجاري.، مضيفاى انه تم تعليق قبول المستندات وإصدار الدعوات للمواطنين الصينيين إلى روسيا بقصد العمل، وتعليق منح التصاريح لتوظيف العمال الأجانب من الصين وتصاريح العمل للصينيين المقيمين خارج روسيا.

وذكر الموقع ان روسيا، قد قررت في وقت سابق تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من 3 فيفري بسبب انتشار فيروس “كورونا” ،اضافة الى تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين .