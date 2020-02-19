باجة: تسجيل نقص فى تساقط الامطار يصل الى 53 بالمائة بمجاز الباب

سجلت ولاية باجة نقصا كبيرا فى تساقط الامطار بكافة معتمدياتها وخاصة بجنوب الولاية، وقد وصل هذا النقص بالمقارنة مع المعدلات العادية، حسب بيانات تحصلت عليها (وات) من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الى 53 بالمائة بمعتمدية مجاز الباب منذ انطلاق الموسم الفلاحي فى سبتمبر المنقضي وحتى الاسبوع الجاري بكميات لم تتجاوز 139 ملمترا، وكان لهذا النقص تاثير على الزراعات الكبرى.

ووفق ذات البيانات فقد بلغ النقص 47 بالمائة بباجة الجنوبية مقارنة بالمعدلات العادية لنفس الفترة بتساقطات بلغت 176 ملمترا، وقدرت كميات الامطار بتيبار ب235 ملمترا بنقص يتجاوز ال42 بالمائة و232 ملمترا بتبرسق بنقص يبلغ 37 بالمائة.

وسجلت معتمديات شمال ولاية باجة المعروفة بخصوبة اراضيها بدورها نقصا فى الامطار تراوح بين 42 و22 بالمائة، حيث بلغت كميات الامطار بباجة الشمالية 262 ملمترا خلال الموسم الجاري، وهو ما يمثل نقصا فى التساقطات تجاوز ال42 بالمائة، وبلغ هذا النقص قرابة 39 بالمائة بعمدون بكميات بلغت 285 ملمترا، وكانت التساقطات الاهم بمعتمدية نفزة حيث لم يتجاوز النقص 22 بالمائة بكميات بلغت اكثر من 537 بالمائة.