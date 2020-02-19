منوبة : القائمة المستقلة “البطان خير” تفوز برئاسة المجلس البلدي البطان

آلت رئاسة بلدية البطان الى رئيس القائمة المستقلة ” البطان خير” الشاب واصف المديوني بعد ترشحه صحبة رئيس القائمة المستقلة “التغيير والاصلاح” علاء الدين طياش للمنصب، وحصوله على 12 صوتا وذلك على حساب منافسه الذي حصل على 06 اصوات فقط.

وانطلقت الجلسة مكتملة النصاب والمنعقدة اليوم في مقرّ البلدية بإشراف والية منوبة رجاء الطرابلسي وبرئاسة العضو دوجة الشايبي وهي الاكبر سنا المترشحة عن حركة النهضة، بأداء الأعضاء ال18 المنتخبين لعضوية المجلس البلدي اليمين أمام رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة المستشار بالتعقيب آسيا العبيدي.

وتسلّم رئيس البلدية الجديد وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عاما ويعتبر اصغر رؤساء بلديات الجهة ، مقاليد رئاسة البلدية من قبل والية الجهة وبحضور الاطارات الجهوية والمحلية وممثلي المجتمع المدني والأحزاب.

ووقع في ذات الجلسة انتخاب مساعدي رئيس البلدية، وحصلت عضو قائمة حركة النهضة رجاء الخميري على منصب مساعدة رئيس أول وحصل فوزي عبد السلام عن حركة النهضة في انتظار انعقاد جلسة اخرى يوم الاحد القادم لتوزيع اللجان.

يذكر ان بلدية البطان بلغ بها عدد المسجلين للانتخابات البلدية الجزئية المنظّمة يوم 26 جانفي الماضي 11803 ناخبين وناخبات فيما بلغ عدد المقترعين 2241 ناخبا وناخبة حسب معطيات للهيئة الفرعية للانتخابات وبنسبة تصويت بلغت 19,10 بالمائة.

وقد ترشحت خمس قائمات للمجلس البلدي منها ثلاث قائمات حزبية ، وحصلت القائمة المستقلة ” البطان خير” على 07 مقاعد وقائمة حركة النهضة على 04 مقاعد والمستقلة ” التغيير والاصلاح” على 03 مقاعد وحصلت قائمتا نداء تونس وحركة الشعب على مقعدين اثنين لكل منهما ، ويبلغ العدد الجملي لمقاعد المجلس البلدي 18 مقعدا.

يذكر ان المجلس البلدي بالبطان قد وقع حله في أوت 2019، وذلك بعد استقالة 10 من أعضائه .