قبلي: جلسة عمل للنظر في مشاغل اهالي معتمدية رجيم معتوق المتعلقة بالماء الصالح للشراب

خصصت جلسة عمل انعقدت عشية امس الثلاثاء بمقر معتمدية رجيم معتوق، للنظر في مشاغل اهالي المنطقة المتعلقة بالماء الصالح للشراب وسبل تحسين جودته وتجديد ومد شبكات ربط المنازل به.

واوضح معتمد رجيم معتوق عبد السلام بوعزيز ان ابرز مطلب رفعه الاهالي خلال هذه الجلسة وتعهدت مصالح اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه برفعه الى الادارة العامة، هو الاسراع باحداث تمثيلية للشركة بهذه المنطقة الحدودية التي تبعد اكثر من 120 كلم عن مركز الولاية، وهو ما سيساهم في تقريب الخدمات من المواطن وسرعة التدخل للربط ولاصلاح الاضرار التي تحدث احيانا على الشبكات.

كما طالب الاهالي، حسب ما ذات المصدر، بالعمل على تحسين جودة المياه من خلال انجاز مشروع للتحلية والتدخل لصيانة الخزانات وقنوات ربط المنازل بالماء الصالح للشرب مع الحرص على الرفع الدوري لمؤشرات الاستهلاك بالعدادات المنزلية واعادة احتساب ديون متساكني قرية النصر باعتبار ان هذه القرية كانت تتزود قبل سنة 2018 من بئر مخصصة لري الواحة.

من ناحية اخرى، اوضح عبد السلام بوعزيز ان معتمدية رجيم معتوق ستشهد قريبا انجاز تدخل لتجديد شبكة مياه الشرب بقرية الفردوس ضمن برنامج التنمية المندمجة باعتمادات تقدر ب420 الف دينار اضافة الى انجاز تدخل لتمديد الشبكة بقرية رجيم معتوق باعتمادات تقدر ب80 الف دينار ضمن ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019