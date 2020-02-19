سليانة : تضرر مساحات شاسعة من الزراعات الكبرى في الجهة جرّاء انحباس الأمطار

تضرّرت مساحات شاسعة من الزراعات الكبرى في ولاية سليانة، جراء انحباس الأمطار لأكثر من شهر تقريبا وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بسليانة مروان الداودي لمراسلة(وات).

وأكّد أن أغلب المساحات المزروعة شعيرا تضررت بالكامل (اصفرار لون النبتة) بسبب انعدام الأمطار و نقص الأسمدة لافتا إلى ان الفلاح لا يستطيع استعمال مادة الامونيتر(هذا النوع من السماد يتطلب كميات هامة من الأمطار) في مثل هذه الفترة، مضيفا أنه مع انحباس الامطار يزداد الطلب على الاعلاف بمختلف انواعها المصنّع منها والطبيعي خاصة لقطاع تربية الماشية في المقابل سجلت الجهة نقص كبير في الاعلاف وارتفاع مشط لاسعارها وهو ماشكل ارق للفلاحين بمختلف معتمديات الجهة.

وذكر أن كمية الاعلاف المتوفّرة لاتفي بالحاجة والذي بدوره سينعكس على أسعار الخرفان هذه السنة والتي ستشهد ارتفاعا مشطّا، حسب تقديره.

وفي سياق اخر أشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بسليانة إلى ان عددا كبيار من معاصر الزيتون بالجهة أغلقت لاستيفاء طاقة الخزن في انتظار حلحلة هذا الإشكال.