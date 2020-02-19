الرابطة المحترفة الاولى : الترجي يضمد جراح اخفاقه الافريقي بفوز على النادي البنزرتي

نجح الترجي الرياضي في تضميد جراح اخفاقه القاري بعد خسارته كاس السوبر الافريقي الجمعة الماضي امام الزمالك المصري في الدوحة بفوز ثمين على مضيفه النادي البنزرتي بثنائية نظيفة في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاربعاء في جرزونة.

وحسم الترجي الرياضي نتيجة المباراة في ظرف دقيقة واحدة بعدما بادر فادي بن شوق لاعب النادي البنزرتي سابقا بافتتاح التسجيل في الدقيقة 67 قبل ان يضيف الجزائري بلال بن ساحة الهدف الثاني في الدقيقة 68.

واستعاد ابناء المدرب معين الشعباني نغمة الفوز في سباق البطولة بعد اكتفائهم في الجولة الفارطة بتعادل مخيب على ارضهم امام اتحاد تطاوين ليعززوا بذلك صدارتهم بمجموع 41 نقطة على بعد 10 نقاط كاملة من ملاحقهم المباشر النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل واصل النادي البنزرتي نزيف النقاط بعدما عجز للمباراة السادسة على التوالي عن تلمس طريق الفوز ليتابع تدحرجه نحو قاع جدول الترتيب اذ اصبح يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الاخيرة نجم المتلوي.

الترتيب

نقاط ل ف ت خ له عليه +/-

1- الترجي التونسي 41 15 13 2 0 31 7 24

2-النادي الصفاقسي 31 15 10 1 4 19 12 7

3- الاتحاد المنستيري 28 15 8 4 3 20 9 11

4- الملعب التونسي 27 15 8 3 4 17 12 5

5- النادي الإفريقي 24 15 9 3 3 19 5 14

6 – النجم الساحلي 23 15 6 5 4 17 12 5

7-اتحاد بنقردان 22 15 6 4 5 17 19 -2

8- الهلال الشابي 18 15 5 3 7 16 19 -3

9- مستقبل سليمان 17 15 5 2 8 16 17 -1

10- نادي حمام الأنف 13 15 3 4 8 12 23 -11

11- إتحاد تطاوين 12 15 3 3 9 8 17 -9

–الشبيبة القيروانية 12 15 4 0 11 12 28 -16 13النادي البنزرتي 11 15 3 2 10 13 28 -15

14-النجم المتلوي 10 15 2 4 9 8 17 -9