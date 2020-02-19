القبض على فتاة يشتبه في انتمائها الى تنظيم ارهابي

عبد الكريم الهاروني: ” عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة ليس شرطا لعدم التصويت لها”

قيس سعيد يلتقي الياس الفخفاخ بخصوص آخر المباحثات الجارية حول تركيبة الحكومة

هام: الياس الفخفاخ يعوّض لبنى الجريبي على رأس وزارة التكنولوجيا..واقتراح اسمين آخرين لهذه الخطّة

بعد 99 يوما من العمل البرلماني/ مناظرة مباشرة بين النوّاب في هذا التاريخ

2020/02/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تجري مساء اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، على الساعة التاسعة ليلا مناظرة بين نواب مجلس نواب الشعب بعنوان “99 يوما من البرلمان” لتقييم عملهم خلال الـ99 يوما الأولى من الفترة النيابية.

هذا وستُبث المناظرة مباشرة على عدد من القنوات التونسية الخاصة وعلى صفحة “مبادرة مناظرة” على الفايسبوك.

ويشارك في المناظرة كل من:

النائب عامر العريض عن حركة النهضة

النائب حاتم المليكي عن حزب قلب تونس

النائب علي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر

النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب

النائب حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس

النائب عدنان بن ابراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري

النائب ياسين العياري عن حركة أمل وعمل

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn