بعد 99 يوما من العمل البرلماني/ مناظرة مباشرة بين النوّاب في هذا التاريخ

تجري مساء اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، على الساعة التاسعة ليلا مناظرة بين نواب مجلس نواب الشعب بعنوان “99 يوما من البرلمان” لتقييم عملهم خلال الـ99 يوما الأولى من الفترة النيابية.

هذا وستُبث المناظرة مباشرة على عدد من القنوات التونسية الخاصة وعلى صفحة “مبادرة مناظرة” على الفايسبوك.

ويشارك في المناظرة كل من:

النائب عامر العريض عن حركة النهضة

النائب حاتم المليكي عن حزب قلب تونس

النائب علي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر

النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب

النائب حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس

النائب عدنان بن ابراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري

النائب ياسين العياري عن حركة أمل وعمل