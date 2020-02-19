رسميا/بالاسماء: التشكيلة الوزارية لحكومة الياس الفخفاخ..

اعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ مساء اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عن التشكيلة النهائية لحكومته.

وفي ما يلي تركيبة الحكومة:

وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقلة)

وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)

وزير الخارجية: نور الدين الري (مستقل)

وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)

وزير المالية: محمد نزار يعيش

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب الكشو (مستقل)

وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف (النهضة)

وزير الشؤون المحلية : لطفي زيتون (النهضة)

وزير البيئة: شكري بالحسن

وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي (النهضة)

وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)

وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي مرزوق (مستقل)

وزير السياحة والصناعات التقليدية: محمد علي التومي (البديل)

وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)

وزير تكنولوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)

وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: منصف السليتي (النهضة)

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى ( النهضة)

وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)

وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)

وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل)

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)

كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)

كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري