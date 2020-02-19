رسميا/بالاسماء: التشكيلة الوزارية لحكومة الياس الفخفاخ..

اعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ مساء اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عن التشكيلة النهائية لحكومته.
وفي ما يلي تركيبة الحكومة:
وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقلة)
وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)
وزير الخارجية: نور الدين الري (مستقل)
وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
وزير المالية: محمد نزار يعيش
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)
وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب الكشو (مستقل)
وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف (النهضة)
وزير الشؤون المحلية : لطفي زيتون (النهضة)
وزير البيئة: شكري بالحسن
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي (النهضة)
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي مرزوق (مستقل)
وزير السياحة والصناعات التقليدية: محمد علي التومي (البديل)
وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)
وزير تكنولوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: منصف السليتي (النهضة)
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى ( النهضة)
وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)
وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)
وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل)
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)
كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)
كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري