تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الخميس، ضباب محلي بالجنوب الشرقي وتظهر لاحقا بعض السحب بأغلب المناطق.

وتهب الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر متموجا بخليج قابس وشديد الاضطراب فمضطربا ببقية السواحل وتتجه درجات الحرارة نحو انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

وتظهر سحب عابرة بأغلب المناطق ، غدا الجمعة، في حين تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية ووبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 18 و 22 درجة و في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية في حين يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات و قليل الاضطراب ببقية السواحل.