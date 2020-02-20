في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الخميس 20 فيفري 2020

الحمل

يبدو أنه يوم واعد. تستعيد طاقتك اليوم وتحاول أن تستغلها أفضل استغلال. تحاول أن تصنع شيئا جديدا اليوم. يجب أن تحاول تحسين وضعك المالي هذه الفترة. حاول أيضا أن تلبي مطالب الأسرة. إذا حصلت على مبلغ من المال من أي مصدر اليوم، اشتر لهم هدية بسيطة!

الثور

لا يستطيع أي شخص اليوم أن يفكر أفضل منك. تميل اليوم إلى قراءة بعض المقالات الخاصة بالاكتشافات والاختراعات. لا تريد أن تنضم لأي مجموعة اليوم بل كل ما تريد القيام بأي شيء مختلفة وحدك. كن حذرا من الوقوع في أي مشكلة مع أسرتك.

الجوزاء

التواصل مع أحد أفراد العائلة أو شخص معين في حياتك قد يكون محبطا اليوم. ربما يكون التواصل بينكم صعب بسبب بعد المسافات. لا تفكر في الأمور السلبية وركز على الإيجابيات. غدا، سيكون كل شيء على ما يرام.

السرطان

تحتاج إلى التقدم خطوة واحدة أخرى حتى تبدأ أوضاع العمل في التحسن تدريجيا، وستدرك كم كان النجاح قريبا منك ولكنك شعرت باليأس سريعا، أخرج نفسك من هذا الشعور، وحاول أن تشجع نفسك بنفسك لاستكمال مسيرة النجاح.

الاسد

انشق أحد أصدقائك عن المجموعة دون أن يوضح مبررا لذلك. قد يكون ذلك التصرف غريبا ولكن لا داع لتضييع الوقت للتفكير فيه. كل شيء على ما يرام. يجب أن تتقبل الوضع كما هو، ويجب أن تقتنع بأنك من اليوم لن ترى هذا الشخص مرة أخرى.

العذراء

ابتعد عن كل السلوكيات الخاطئة التي تسبب في تعرضك لمشاكل صحية. وركز على الوجبات المغذية المفيدة، وابتعد عن كل شيء يزيد من وزنك لأن السمنة سوف تسبب لك مشاكل صحية عديدة. سيكون باستطاعتك اليوم ابتكار الكثير من الأفكار الجديدة، كما تقضى أوقاتا سعيدة مع العائلة وشريك حياتك.

الميزان

الشعور بالاكتئاب قد يجتاحك اليوم، لذا حاول أن تفعل أشياء تحبها مثل قراءة كتاب جيد أو الخروج من المنزل أو الدردشة مع صديق قديم كي تخرج من الاكتئاب الذى سينعكس على لياقتك العامة ويجعل أكثر ميلاً للكسل والنوم.

العقرب

تعيش فى حالة من الصفاء الذهني والهدوء، فالمشكلات أصبحت أكثر قابلية للحل وتنتهي بشكل جيد. أنت في علاقة عاطفية جيدة مع شريك حياتك، كما أنك تكون صداقات جديدة وتتعرف على أشخاص جدد يغيرون حياتك للأفضل.

القوس

تشعر بالضيق اليوم، وترى أن الصعوبات أكثر مما تستطيع تحمله، لا تترك هذا الشعور يتملكك، وأبدأ فى العودة إلى حالتك الطبيعية ودفع نفسك للتعامل مع الأمور على نحو صحيح. الندم لن يفيدك وكذلك التفكير في الأمور السلبية. كن إيجابيا.

الجدي

أنت شخص رائع ومبدع خاصة في مجال عملك، فحاول أن يكون لديك وقت كافة للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك. يجب أن تخصص جزءا من وقتك هذا المساء حتى لو كان قليلا. تجتمع اليوم مع الشريك فى لقاء رومانسي، لذا يجب أن تحاول استغلال كل الفرص المتاحة لك لكى تساعد فى التعبير عن شعورك تجاهه.

الدلو

احترس من بعض الأشخاص العدوانيين اليوم. قد يكون حرصك الزائد اليوم هو سبب نجاتك من العديد من المخاطر. يجب أن تلتزم بوعودك وتوفيها. لا تكن كالبائع الذي يعطي وعودا بأن يبتاع للآخرين العديد من الأغراض، وفي النهاية لا يقوم بتسليم أي شيء.

الحوت

لديك دوافع قوية لإجراء بعض التغييرات فى أسلوب حياتك في الوقت الحالي. لا تستهن بقيمتك مهما بدا لك أن الآخرين لا يدركونها، يكفى أن الجميع يسرع إليك للحصول على إجابات وأنت لديك الإجابات.