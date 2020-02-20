تعيينه أثار جدلا واسعا/ السيرة الذاتية لوزير التربية المقترح محمد الحامدي

عيّن الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، محمد الحامدي لتولّي وزارة التربية.

محمد الحامدي (49 سنة) هو قيادي في التيار الديمقراطي، متحصّل على الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب بمنوبة وعمل لعدة سنوات كأستاذ في معهد 2 مارس بمدنين.

نشط الحامدي في التيار الطلابي وفي الاتحاد العام التونسي للشغل ككاتب عام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين ثم كعضو في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي.

في 2001 التحق بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انتخب عام 2006 في مكتبه السياسي. وفاز في الانتخابات التشريعية وتحصّل على مقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة مدنين.