بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يستعيد توازنه ويفوز على وست هام 2-0

استعاد مانشستر سيتي /حامل اللقب/ توازنه وحقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد 2-صفر امس في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنقليزي لكرة القدم.

وتقدم سيتي بالهدف الاول من ركلة ركنية إذ ارتقى الإسباني رودريغو هرنانديز أعلى من الدفاع ليقابل كرة كيفن دي بروين العرضية بضربة رأس رائعة سكنت الزاوية القريبة لوست هام يونايتد في الدقيقة 30.

وضاعف البلجيكي كيفن دي بروين النتيجة في الدقيقة 62 بتسديدة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية القريبة لمرمى الحارس أوكاش فابيانسكي بعد تبادل للكرة مع برناردو سيلفا.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض للخسارة امام مضيفه توتنهام بهدفين دون رد في الجولة الماضية وقد حقق امس انتصاره السابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 54 نقطة فأعاد الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي موقعه في الوصافة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر ليستر سيتي مضيفه في قمة الجولة السابعة والعشرين السبت المقبل، وقبل رحلته إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومن بعدها استضافة أرسنال في الاول من مارس المقبل.