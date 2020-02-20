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من هي ثريا الجريبي أول وزيرة عدل مقترحة في تاريخ تونس

2020/02/20 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ مساء اليوم عن تركيبة الحكومة و إسناد وزارة العدل لثريا الجريبي الخميري.

و ولدت وزيرة العدل المقترحة في تونس وهي من مواليد 1960 تحصلت على الإجازة ثم شهادة التأهيل لممارسة المحاماة سنة 1985 من كلية الحقوق بتونس.
كما تحصلت على شهادة المرحلة الثالثة في الحقوق قبل أن تختار الإلتحاق بسلك القضاء.

تولت الجريبي منصب قاضية بالمحاكم الإبتدائية بالمنستير وتونس وسوسة ثم تولت منصب رئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس وعملت قاضية بمحكمة التعقيب بتونس قبل أن تترأس المحكمة الإبتدائية بتونس .

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