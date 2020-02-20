من هو رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ؟

ولد إلياس الفخفاخ، الذي أعلن مساء اليوم الاربعاء عن تركيبة حكومته (32 عضوا)، وسلمها إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سنة 1972 بتونس العاصمة.

ويملك الفخفاخ تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، إذ أنه متحصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا)، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “أسون” بباريس.

بدأ الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة”هوتشينسون” المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران، ثم تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع البولوني للشركة.

بعد عودته إلى تونس سنة 2006، تقلد الفخفاخ منصب مدير عام لشركة “كورتال” المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، ثم تولى منصب مدير عام مجمع “اوتوموفيت كافيو” إلى حدود ديسمبر 2011.

انخرط في الحياة السياسية بعد الثورة، والتحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب رئيسا لمجلسه الوطني في مؤتمره الثالث سنة 2017.

وقد أعلن الفخفاخ يوم 22 جانفي 2020 قراره الاستقالة من كافة المسؤوليات الحزبية بهذا الحزب والتفرغ كليًا لمهمة تشكيل الحكومة بعد اختياره من قبل رئيس الدولة لهذه المهمة.

عين الفخفاخ عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، وزيرا للسياحة، وفي ديسمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للمالية.

بعد تجربته الحكومية، أسس سنة 2014 شركة متخصصة في الاستشارات وتمويل مشاريع البنية التحتية وتثمين النفايات لمنطقة شمال إفريقيا.

وقد ترشح إلياس الفخفاخ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (سبتمبر 2019) عن حزب التكتل الى جانب 25 مترشحا آخرين، وحاز في الدور الأول على المرتبة 16 بـ 0.34 في المائة من أصوات المقترعين.

وهو متزوج وأب لابن.