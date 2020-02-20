بعد ان سحبت منها وزارة التكنولوجيا/ السيرة الذاتية للوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في حكومة الفخفاخ

وُلدت لبنى الجريبي، التي تمّ اقتراحها لتوّلي خطة وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى في خكومة الفخفاخ، في 22 أكتوبر 1972 بتونس.

وهي أستاذة جامعية وباحثة بالمدرسة الوطنية للهندسة الإعلامية بجامعة منوبة منذ سنة 2003 وبعدد من الجامعات الفرنسية.

تحصلت على شهادة مهندسة في منظومة المعلومات من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا ثم على الدكتوراه في منظومة المعلومات والذكاء الاصطناعي من نفس المعهد سنة 2001.

وهي إحدى عضوات المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حيث شغلت عددا من الخطط صلب المجلس، أهمها نائبة رئيس اللجنة التأسيسية “التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور”.

على المستوى الجمعياتي أسست لبنى الجريبي منظمة “سوليدار تونس”، التي تترأسها منذ 2015، وهي رئيسة بعثة الأمم المتحدة، مكلّفة بإعداد التخطيط الاستراتيجي لنشاط الأمم المتحدة بتونس للفترة 2025/2020.