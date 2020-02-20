السيرة الذاتية لوزير الشؤون الدينية المقترح في حكومة الياس الفخفاخ

ولد أحمد عظوم المقترح لمنصب وزير الشؤون الدينية في حكومة الياس الفخفاخ في 12 جويلية 1954 بالقيروان، وهو متحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1977.

وقد إلتحق عظوم بسلك القضاء في 1978 ، وعين قاضيا بمحكمة الناحية بالقيروان في 1984 ، قبل أن تتم تسميته رئيسا للمحكمة الابتدائية بنفس الجهة في 16 سبتمبر 1988 ، فرئيسا للمحكمة الابتدائية بالمهدية في 16 سبتمبر 1989 .

كما عين في 16 سبتمبر 1995 رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمنستير، قبل أن يتم تعيينه رئيسا أول بمحكمة الاستئناف ببنزرت في 16 سبتمبر 2000 وكان عظوم قد عين في 28 جانفي 2011 كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بأملاك الدولة، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تعيينه وزيرا لأملاك الدولة من 7 مارس إلى 22 ديسمبر 2011 وفى مارس 2012 تم تعيينه موفقا إداريا، قبل أن يشغل منصب رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في مارس 2014

وقد تولى عظوم حقيبة الشؤون الدينية في 25 فيفري 2017 وهو الوزير الوحيد الذي حافظ على منصبه من بين وزراء حكومة يوسف الشاهد. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.