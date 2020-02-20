السيرة الذاتية لوزير الصناعة و الطاقة والمناجم المقترح في حكومة الياس الفخفاخ

ولد منجي مرزوق، المقترح لمنصب وزير الصناعة والطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الجملي المكلف، في 2 أوت 1961 بمطماطة وهو مهندس دكتور ومتحصل على شهادة التأهيل لإدارة البحوث وله خبرة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتحمّل مرزوق مسؤوليات إدارة البحث لمدة خمس سنوات، وله العديد من البحوث في مجالات علمية وجملة من التقارير التقنية.

وكان مرزوق قد عيّن خلال ديسمبر 2011 وزيرا لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في حكومة حمادي الجبالي وواصل شغل نفس المنصب الى مارس 2013 في حكومة على عريض.

وقد عيّن في 6 جانفي 2016 وزيرا للطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد الثانية وذلك حتى 27 أوت من نفس السنة.

يذكر ان منجي مرزوق اقترح لحقيبة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الجملي التي فشلت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب في 10 جانفي 2020