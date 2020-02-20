السيرة الذاتية لسليم شورى المرشح لخطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الياس فخفاخ

ولد سليم شورى الذي رشح لخطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الياس فخفاخ، في 27 جويلية 1961 بصفاقس وهو متحصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه آند إم، كوليج ستيشن بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 1989

وشغل شورى خطة مدير عام الدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ مارس 2019 بعد أن كان مدير عام التعاون الدولي بها من جانفي 2013 إلى فيفري 2019 وأشرف قبل ذلك على المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا من سبتمبر 2012 إلى ديسمبر من العام نفسه. وهو أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس واستاذ زائر بالمدرسة التونسية للتقنيات بالمرسى (إلى غاية 2008).

كما تولى التدريس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس كأستاذ مشارك من 2004 إلى 2009 وكأستاذ مساعد من 2000 إلى 2004. وعمل شورى أيضا أستاذا مشاركا بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك سعود بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية (من نوفمبر 1994 إلى جوان 1996).

وأشرف المرشح لوزارة التعليم العالي على وضع الاستراتيجية الوطنية 2019-2023 لشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والاستراتيجية الوطنية 2019-2023 لشبكة المدارس الهندسية المبنية. وكان المشرف أيضا على تأسيس شراكة بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والشبكة الكندية للكليات والمعاهد بدعم مالي قدره 5،8 مليون دولار كندي لتعزيز قابلية تشغيلية الطلاب وبالخصوص البنات.

وينشط سليم شورى كعضو بالجمعية الأمريكية للمهندسين المكانيكيين منذ 1985 وكان عضوا بالجمعية العلمية التونسية بشمال أمريكا (1982-1989).